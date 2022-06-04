290 нових пікапів L200 купили для ЗСУ та НГУ бізнесмени Карачун та Єрмаков. ВIДЕО
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Співвласники мережі "АТБ" Віктор Карачун та Євген Єрмаков купили для захисників України 290 пікапів "Митцубиши L200".
Про це повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
До України прибули перші 8 машин із загальної кількості у 290 одиниць. Їх негайно спрямують у бойові підрозділи на фронт.
"Якщо всі великі українські бізнесмени допомагатимуть та само, то наші Герої не потребуватимуть нічого, від спідньої білизни і до засобів зв'язку, виявлення та транспорту", - написав Геращенко.