290 нових пікапів L200 купили для ЗСУ та НГУ бізнесмени Карачун та Єрмаков. ВIДЕО

Співвласники мережі "АТБ" Віктор Карачун та Євген Єрмаков купили для захисників України 290 пікапів "Митцубиши L200".

Про це повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

До України прибули перші 8 машин із загальної кількості у 290 одиниць. Їх негайно спрямують у бойові підрозділи на фронт.

"Якщо всі великі українські бізнесмени допомагатимуть та само, то наші Герої не потребуватимуть нічого, від спідньої білизни і до засобів зв'язку, виявлення та транспорту", - написав Геращенко.

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