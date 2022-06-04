Новини Відео • Війна

290 нових пікапів L200 купили для ЗСУ та НГУ бізнесмени Карачун та Єрмаков. ВIДЕО

24 97081
Співвласники мережі "АТБ" Віктор Карачун та Євген Єрмаков купили для захисників України 290 пікапів "Митцубиши L200".

Про це повідомив у телеграмі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

До України прибули перші 8 машин із загальної кількості у 290 одиниць. Їх негайно спрямують у бойові підрозділи на фронт.

"Якщо всі великі українські бізнесмени допомагатимуть та само, то наші Герої не потребуватимуть нічого, від спідньої білизни і до засобів зв'язку, виявлення та транспорту", - написав Геращенко.

Читайте: США передали українським силовикам майже 90 одиниць автомобільної техніки. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    а я перепрошую, які і скільки пікапів відвезли на фронт Вова і Беня?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Починайте зелені 73% репетувати, що вони піаряться!
  • Mykola Trofimenko
    Дякуємо! А скільки купив найвеличніший?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини