Перша ракетка світу Свьонтек підтримала Україну в переможній промові. ВIДЕО
7 55732
Вона здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".
Перша ракетка світу, польська тенісистка Іґа Свьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".
Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент її виступу опублікувала пресслужба чемпіонату.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.
У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іґа зазначила, що постарається підтримувати Україну й надалі.