Перша ракетка світу Свьонтек підтримала Україну в переможній промові. ВIДЕО

Вона здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Перша ракетка світу, польська тенісистка Іґа Свьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент її виступу опублікувала пресслужба чемпіонату.

Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.

У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іґа зазначила, що постарається підтримувати Україну й надалі.

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