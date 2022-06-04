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Перша ракетка світу Свьонтек підтримала Україну в переможній промові. ВIДЕО

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Вона здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Перша ракетка світу, польська тенісистка Іґа Свьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Як передає Цензор.НЕТ, фрагмент її виступу опублікувала пресслужба чемпіонату.

Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.

У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іґа зазначила, що постарається підтримувати Україну й надалі.

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Топ коментарі

  • Русня Хуйня
    Іга, дякуємо. Ми пам'ятаємо твою пов'язку прапора України,і що ти з нею була завжди.
    Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
  • Evgen Homenko
    Дякуємо!
  • Viktor 8e21d3f0
    Нереально крутий рік для Іги Швьонтек.

    Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
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