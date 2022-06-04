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Армія РФ готова спалювати православні церкви, як і все в Україні, – Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента України Володимира Зеленського на 101-й день війни з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє монахів лаври. Богослужіння змушені проводити в підвалі. Гуркіт артилерії та "прильоти" російських снарядів у лаврі постійні. І це одна з трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають повʼязаною з Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все – православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • YU ST
  • Великая Исландия
    свинорус - вас всё равно выбьют из Украины...
    вы ***** 2-я армия мира...)))\даже пигмеи Амазонии с вас смеются...)\
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️

    #DROZDOV

    Жодна країна не роздає громадянство, як безкоштовні презервативи на вечірці | Дроздов позиція

    https://youtu.be/1iSJGImWaSc

    04.06.2022 22:46
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