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Детонувало всю ніч: українські артилеристи знищили ворожі склади з пальним, технікою і боєприпасами, - Міноборони. ВIДЕО

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Українські артилеристи знищили склади російської армії з пальним, технікою і боєприпасами.

Про це у фейсбуці повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Детонувало всю ніч: наші артилеристи накрили вогнем рашистські склади з паливом, технікою та боєприпасами. Ефектну роботу провели повітряна розвідка та гармаші 43 та 45 ОАБр", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Наша арта имеет длииииинные руки. пока достается репоедам, а там и к горлу ***** дотянутся.
  • Денис Власенко addd82a7
    Zdohnite ruzkie kurwy !!!
  • Bat Bet
    Чим нашого птаха збили? Ігла?
    Щось курва каптило білим поки летіло.
    Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
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