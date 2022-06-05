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"Він посивів, він помудрішав", - Всеукраїнський телемарафон пропагує Зеленського. ВIДЕО

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В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведуча розповіла, як змінився президент Володимир Зеленський за 100 днів війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йому аплодують стоячи парламенти світу та зірки в Каннах, він називає речі своїми іменами і перестав загравати зі світом, він не боїться назвати раду безпеку ООН організацією далекою від безпеки, він патріот, він на обкладинці Таймз, він на слуху та в усіх на вустах. Його промови емоційні, відверті, на межі, його голос тремтить, він трохи посивів, а очі стали мудрішими і сумнішими, він президент країни, яка щодня вражає, надихає і захоплює", - сказала ведуча.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Вони готувалися .! До останнього , #лять .. .
    .
  • 18c49ed2
    Какой идиот предложил, что небритая щетина добавит уклонисту мужественный образ? Берет пример с Сирожы Лещенка?
  • Maksim Perepelitca
    Ось ще епізод , із серії - вони готувалися .
    .. .
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