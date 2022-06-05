Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО
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Російські окупанти хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з окупованого Криму пальне.
Про це йдеться в перехопленні розмови між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - пропонує Німетуллаєв.
Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло из под носа не увели…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".
"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - каже колаборант.