Нацгвардійці на Донетчині знищили БМП та вивели з ладу 7 одиниць техніки окупантів. ВIДЕО
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У Донецькій області мінометна батарея Нацгвардії знищила ворожий БМП та майже взвод окупантів. Виведено з ладу 7 одиниць бойової техніки противника
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом та цього разу "знайшла" близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а один БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі", - йдеться у дописі.