Унаслідок російської агресії у Димері на Київщині пошкоджено 614 будівель, 90 повністю зруйновано, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО

У селі Димер Київської області внаслідок російської агресії пошкоджено 614 будівель, 90 повністю зруйновано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

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"Працюємо на виїздах у Вишгородському районі... У селі Димер через російську агресію постраждало 614 будівель, 90 повністю зруйновані, був пошкоджений і завод одного з найпотужніших підприємств в Україні з виробництва вікон", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, під час поїздки проведено огляд зруйнованих житлових будинків та обговорено першочергові завдання щодо відбудови селищ.

"Докладаємо максимуму зусиль, аби мешканці району змогли якнайшвидше повернутися до власних домівок, а у громадах були відновлені належні умови їхньої життєдіяльності", - наголосив Кулеба.

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