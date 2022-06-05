Обстріл Лисичанська російськими окупантами: Пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру. ВIДЕО

Рашисти вночі обстріляли центр Лисичанська на Луганщині, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки та інфарструктуру міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

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Зазначається. що вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали більше 40 мирних мешканців.

На місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

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