Українці створили для передової унікальні і надпотужні павербанки зі старих електронних сигарет. ВIДЕО

Український стартап взявся виготовляти для фронту зарядні павербанки, які у 20 разів потужніші за наявні на ринку. За допомогою таких "підзарядок" військові можуть просто у шанцях підзарядити свої радіостанції чи тактичні планшети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Український безпілотник у небі може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати. Але на самому передку, у шанцях, потужних розеток просто нема фізично, а генератори інколи роблять наші позиції помітними. Тому, на допомогу військовим прийшов український стартап, який з нуля під потреби армії розробив десяток різних павербанків.

"Старлінк" - це супутниковий Інтернет, подарований Ілоном Маском, який на фронті дає нашим бійцям автономний зв'язок. Але підживлювати станцію у польових умовах досить складно. Тож хлопці створили павербанки, які мають таку потужність, що на одному заряді протримають інтернет цілий тиждень. А ще - менші павербанки мобільніші, бо заточені під потреби розвідки. Їх конструктори постійно вдосконалюють.

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Над збіркою цих павербенків цілодобово працюють 20 осіб і відразу відправляють військовим, абсолютно безкоштовно. "Зараз ми розробляємо окремий рюкзак зв’язківця, щоб можна було з собою тягати і "Старлінк" і павербанк – тобто живлення для нього. Повністю автономний такий рюкзак", - каже головний інженер Віктор Долгопятов.

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Щоби собіварість була недорогою вони просять друзів і знайомих віддавати їм використані електронні сигарети. "Коли відкрили ці сигарети і виявили, що там дійсно є акумулятори, які можна використовувати, якщо обладнати їх необхідним модульним захистом і таким чином ми зможемо зекономити… Зробити таких павербанків більше. Зараз ми вийшли на новий рівень і комплектуємо наші павербанки спеціальними виходами, якими можна підзаряджати рації", - каже програміст Іван Волинець.

Ті деталі, яких не вистачає – його команда віддруковує на 3D-принтері. Далі йде процес збірки, тестування і зрештою відправка на фронт. І хоч з такою потужністю батареї не підзарядиш безпілотник чи "Старлінк" – на війні і таких павербанків нині дуже бракує.