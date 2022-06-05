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Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського

У повідомленні зазначається: "Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ні... важно підтримувати не тільки мистецтво, а й Армію, Мову й Віру
    (розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
    вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
  • Voc Vox
    Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    цей ідіот так намагається вибачитись перед литовським народом за громадянство невзорова - одного з катів цього народу.

    Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
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