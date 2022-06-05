Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 5 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського
У повідомленні зазначається: "Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою.