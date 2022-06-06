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Дещо привезли військовим, - Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі Бахмута та Лисичанська. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

"Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників", - повідомили в Офісі президента.

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Топ коментарі

  • Yevhenii Kyriukha
    Мммм... Шматок асфальту?
  • Small Jerboa
    Бубочка косить під волонтера!
    Говорять у них рейтинг високий.
    😭
  • Игорь Вазианский
    А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
    Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
    Ані пари з вуст!!!
    Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
    Тут можна й рейтинги свої ********.
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