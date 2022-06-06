Хлопці викладаються на повну, - Зеленський вручив нагороди воїнам на передових позиціях під Лисичанськом. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військ поблизу Лисичанська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу. Перемога за нами!", - зазначається у повідомленні.