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Хлопці викладаються на повну, - Зеленський вручив нагороди воїнам на передових позиціях під Лисичанськом. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських військ поблизу Лисичанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

"Передові позиції наших військових у районі Лисичанська. Хлопці викладаються на повну і захищають державу у найскладнішій ситуації. Дякую, що даєте гідну відсіч ворогу. Перемога за нами!", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
  • Alex O fd946f57
    Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
  • Al Makarski
    Зе-цитати:

    - Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
    Дивіться - нічого НЕ сталося..

    - Хуже Нє Будєт (с)
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