"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Окупанти роблять "бізнес" на мародерстві. АУДIО

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх.

Про це свідчить перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зазначається, що окупанти організували "логістичні центри" з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

Однак "бізнес" розвивається не дуже, бо рашисти крадуть один в одного.

"Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку…", - звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в РФ.

Але Вова, як виявляється, окрім переліченого, намародерив в Україні ще 4 телевізори: "три телевизора в коробке и один без коробки".

Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав "тот хрен, который… он два раза забирал". Тож вона просить чоловіка "розібратися".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині "віджимають" бізнес у місцевих підприємців, - перехоплення СБУ. АУДIО