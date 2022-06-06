Ризик висадки морського десанту в Одесі залишається постійним, - Братчук. ВIДЕО
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В Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту.
Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують проводити певні маневрування та перегрупування. Наразі відомо про те, що з крилатими ракетами на борту знаходиться один надводний корабель та один підводний човен, а також декілька великих десантних човнів", - зазначив він.
За його словами, ризик висадки морського десанту залишається постійним.
"Але наразі не видно особливої підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції", - додав Братчук.
Також, додав речник ОВА, на острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але українські захисники проводять стримувальні заходи.