"Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгін публічно засудив главу РПЦ Кирила. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что вы убиваете наши монахов и священников. Благодарим, ваше святейшество, з большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. На очень больно, братья и сестры. Когда мы готовы стать на колени и просить всех кругом остановить, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые стали сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые благословляют войну, кровопролитие, поймите правильно: вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилу. Вы ответите перед Господом Богом, это так не прощается. Вы ранили весь православный мир Украины. Вы ранили нас, вы принесли нам большую боль. Не ищите себе оправданий", - заявив Лонгін.