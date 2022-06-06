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"У цього будильник х#ярить! У нього пів голови немає - він вже не проснеться", - переможний ближній бій бійців ССО "Азов". ВIДЕО

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Бійці ССО "Азов" провели успішний ближній бій з окупантами на одній із ділянок фронту в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зайняли позиції ворога та знищили кількох окупантів. В одного із убитих загарбників спрацював будильник на телефоні. 

"На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    "Де башка,дебіл?".Та її від народження у кацапа не було.При наявності башки,не поперся б в Україну
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ССО Азов-респект...
  • Влас Ракита
    "Чекає кацапа ганьба й домовина
    Де б лапоть його не ступив.
    Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
    Рабою московських катів!"

    Слава Україні! - Героям Слава!
    Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
    Ukraine will win!
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