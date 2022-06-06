Лавров про неможливість відвідати Сербію: "Произошло, конечно, немыслимое". ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурений, що не може відвідати Сербію, адже Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія не пропустили у свій повітряний простір його літак.