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"Нас нех#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запис із телефона окупанта, який побував у Чорнобаївці. ВIДЕО

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Окупанти, які зараз дислокуються у селі Чорнобаївка Херсонської області, записують на свої телефони відео, де в іронічному тоні обговорюють невдалий наступ росіян на Миколаїв, спілкуються про "відмовників" та пияцтво в армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" з описом отриманого журналістами від власних джерел відео, знятого на телефон російського окупанта.

Увага! Ненормативна лексика!

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На отриманому відео російські військові вдають, ніби вони на розважальному ток-шоу, де ведучий та гості діляться враженнями від війни і відповідають на запитання. Декілька російських військових, які з’являються на відео, перебувають у темному приміщенні з гірляндою, вікнами, забитими простреленою фанерою, та маленьким квадратним телевізором. Замість мікрофона окупанти використовують поліцейський жезл та називають свій "телеканал" "Очкошники ТВ".

"Слідство.Інфо" ідентифікувало двох російських військових, які з’являються на відео. "Ведучим" з поліцейським жезлом виявився 24-річний Ельдар Нахушев з міста Черкеськ. У соцмережах він публікує фото у військовій формі з маленьким сином. Також, як видно з соцмереж, Ельдар Нахушев займається музикою та виступає на весіллях: якось він посів перше місце у номінації "Інструментальна музика" конкурсу художньої творчості "Солдати антитерору".

Ще один ідентифікований окупант з отриманого відео - Расул Ойоков. У його соцмережах чимало постів з прапором та символікою Республіки Адигея. Під одним із таких зображень підпис: "Мы помним и забывать подобно смерти. 1763-1864". Йдеться про російсько-кавказьку війну, у якій черкеси чинили героїчний спротив агресії Російської імперії.

Судячи з отриманих даних, військовослужбовці з відео належать до 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту російської армії, який зараз дислокується у Чорнобаївці.

Нагадаємо, 29 травня українська армія вже 22-й раз протягом трьох місяців війни влучила у російський склад боєприпасів у Чорнобаївці.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
  • Danger Zone
    Примерно вот так их ***.шат наши мужики - https://t.me/newspn/23298
  • YU ST
    "Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie" - zwrócił uwagę niemiecki dziennik "Welt". Jak zauważono na łamach czasopisma "w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult".

    «************ польське озброєння, зенітні ракети «Піорун» і циркулюючі ********** Warmate роблять фурор у війні в Україні», - зазначає німецька щоденна газета «Welt».
    https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2974058,piorun-porownywalny-z-amerykanskim-stingerem-niemieckie-media-o-fenomenie-polskiej-broni
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