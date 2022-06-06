Георгій Учайкін: "Дайте людям зброю!" | Без цензури. ВIДЕО
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Богдан Буткевич та голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін поговорили про те, чому українці повинні мати зброю.
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Дивіться на Цензор.НЕТ.
1.В Україні заборонено мати зброю виключно законослухняним українцям.
2. Рабам окупанти зброю не дають.
3.Влада яка боїться своїх громадян -
зброю їм не дасть, така влада є або ворожа, або окупоційна.
4. Доки влада у нас не буде належати українцям, про таке не варто навіть й мріяти.
Читаю комменты и аж плакать хочется, сколько же дебилов добровольно хотят быть безоружным рабом. Менталитет рузкого мира прямо.
как правило противники свободного ношения оружия - это те, кто его и так имеет но боится что гражданин сможет его законно применить. Это мусоро-прокурорские, чиновники, судьи и пр.