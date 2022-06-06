Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко. ВIДЕО

60 928150
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, вважає, що українські військові "знесуть голову" будь-кому, хто спробує розділити країну.

Як інформує Цензор.НЕТ,  виступ Лукашенко поширюється у мережі. 

"І я впевнений, українські військові знесуть голову будь-кому. Я не кажу там нацики, не нацики. Слухайте, це питання філософське. Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як дехто їх називає, які хочуть мати "самостійну, вільну Україну"... Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну", – сказав Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко хоче мати при кожній сільраді "народне ополчення": Їх буде небагато. Може, 50 людей

Топ коментарі

  • nav svargi
    shto eto bylo ?
  • Иван Петров 7e15acdf
    Лука хочет свое зерно, чтобы его транспортировали в страны Балтики и с него сняли часть санкций. Ради этого он готов уже кричать Слава ЗСУ.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Беларусь это психушка одного актера...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини