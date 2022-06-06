Українські військові знесуть голову будь-кому, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, вважає, що українські військові "знесуть голову" будь-кому, хто спробує розділити країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ Лукашенко поширюється у мережі.

"І я впевнений, українські військові знесуть голову будь-кому. Я не кажу там нацики, не нацики. Слухайте, це питання філософське. Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як дехто їх називає, які хочуть мати "самостійну, вільну Україну"... Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну", – сказав Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

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