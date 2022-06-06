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Щоб не зменшувалась увага до України, всі мають продовжувати говорити про те, що відбувається, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у телеграмі Зеленського.

"Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Звичайно, передусім це стосується журналістів. І сьогодні, до речі, хочу побажати їм не замикатися на нашому внутрішньому українському контексті. Що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", - зазначається у зверненні Володимира Зеленського наприкінці 103-го дня війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям не варто розслаблятися, бо ситуація може повернутися дуже непрогнозовано, - Зеленський

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зникни. Вже набрид за сьогодні.
  • Mykola Trofimenko
    Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
  • Y.M. Z.
    Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

    І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
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