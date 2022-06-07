В Мар'їнці дві групи окупантів "демілітаризувались" на мінах-пастках, встановлених бійцями 54-ї ОМБр. ВIДЕО безпілотника
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Бійці 54-ї ОМБр знищили дві групи окупантів в Мар'їнці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зазначають, що спрацювали міни-пастки на дорозі.
"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області. Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не меньше відомої "будівельної" бригади. Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався, не любить Українська земля непрошених "туристів". Приємного перегляду!", - пишуть вони і публікують відео знищення окупантів.