Путін шантажує світ загрозами продовольчій безпеці, - Блінкен. ВIДЕО

Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність за блокування морських портів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Президент Росії Путін розпочав свою неспровоковану загарбницьку війну проти України. Це, звісно, спричинило страшні страждання самій Україні, її народу, країні; але знову ж таки, як ви добре знаєте, це має руйнівний вплив на глобальну продовольчу безпеку, оскільки Україна є однією зі світових житниць. Вона є провідним виробником пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та іншого. І буквально скрізь, де я буваю, я чую про це", - зазначив він.

За словам Блінкена, наразі російська морська блокада в Чорному морі перешкоджає доставці українського врожаю в звичайні місця призначення.

"Десь близько 20 мільйонів тонн пшениці лежить у зерносховищах під Одесою і на кораблях, буквально заповнених зерном, які застрягли в Одеському порту через цю російську блокаду. Російські війська захопили одні з найбільш продуктивних сільськогосподарських угідь України. Вони заклали вибухівку по полях. Вони знищили життєво важливу сільськогосподарську інфраструктуру. Існують достовірні повідомлення, в тому числі, як ми бачили в одній із наших провідних газет сьогодні, що Росія краде українських експортерів зерна - вибачте, експорт - щоб продати для власного прибутку. Тепер Росія також накопичує свій експорт продовольства", - наголосив держсекретар США.

"Тому це все навмисне. Ми це знаємо. Президент Путін припиняє доставку харчових продуктів та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоб відвернути або спотворити відповідальність, тому що він сподівається, що це змусить світ поступитися йому та покласти край санкціям. Іншими словами, простіше кажучи, це шантаж", - підсумував Блінкен.

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