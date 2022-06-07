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Волонтер Мороченець про потребу в автомобілях на передовій: "Під постійними обстрілами їх доводиться міняти частіше, ніж шкарпетки". ВIДЕО

4 02015
В зоні бойових дій в Донецькій області зустріли волонтера Олега Мороченця, який уже 8 років допомагає нашим воїнам. Він знає про проблеми на фронті і потреби на фронті, як ніхто інший.

У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Михайлом Ухманом, волонтер особливо наголосив на тому, що на передовій потрібен транспорт.

"Проїдьте будь якою дорогою, яку прострілюють російські окупанти і ви побачите, що стається з автомобілями наших військових" - пояснив Мороченець.

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Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    А тепер історія із життя, яку мені розповів безпосередній очевидець подій. Людина із достатнім рівнем освіти, життєвого досвіду та патріотизму, тобто здатна робити адекватні висновки, нічого не прикрашати та не вигадувати "зраду"...
    На Яворовському полігоні волонтери передали військовій частині 15 джипів із них 13, залишилися на полігоні. На них гузицю по полігону возять усі, навіть начмед, юрист, начфін і т.п...
    Коли стало питання, а що ж передати тим хто на передку, було прийнято "сміливе рішення" віддати туди аж два джипа. Відібрали два, самих кончених, але... виявилася проблема, на них стояла гарна гума та акумулятори.
    Вихід командуванням було знайдено швидко - нову гуму та акумулятори зняли і поставили вбиті. Мотивація? А їм там на передку і так хана, то чому ж добру пропадати....

    Можу ще про волонтерські турнікети, які безкоштовно один поляк цілий бус завіз на полігон. Любий може зараз піти у військторг і купити їх...(

    А ми питаємо себе, а чому на передку не має того чи іншого, бо просто у деяких сук совісті не має!
  • Caidence
    Під час воєного стану можна конфісковувати автомобілі на потреби армії з подальшою компенсацією. Чого це не застосовується?
  • SergTranscarpathian
    Вже давно усе, що було на штрафмайданчиках передано на потреби ЗСУ... Це робилося протягом перших тижнів війни. Зараз цю проблему має вирішувати держава. Я не розумію у чому складність домовитися із країнами, виробниками авто на постачання тисячі цивільних пікапів? Це ж не зброя, а допомога відчутна.
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