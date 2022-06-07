Волонтер Мороченець про потребу в автомобілях на передовій: "Під постійними обстрілами їх доводиться міняти частіше, ніж шкарпетки". ВIДЕО
4 02015
В зоні бойових дій в Донецькій області зустріли волонтера Олега Мороченця, який уже 8 років допомагає нашим воїнам. Він знає про проблеми на фронті і потреби на фронті, як ніхто інший.
У розмові з кореспондентом Цензор.НЕТ Михайлом Ухманом, волонтер особливо наголосив на тому, що на передовій потрібен транспорт.
"Проїдьте будь якою дорогою, яку прострілюють російські окупанти і ви побачите, що стається з автомобілями наших військових" - пояснив Мороченець.