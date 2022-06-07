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Українські артилеристи знищують російські "Гради" разом з боєкомплектом. ВIДЕО

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У мережу потрапили кадри знищення українськими артилеристами російських "Градів" та боєкомплекту для них у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач твіттера Necro Mancer.

"Пологівський район Запорізька область. 44 ОАМБр накрила реактивщиків противника", - зазначається у повідомленні. 

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Красивая работа от наших красавчиков.
  • Garry Grant
    Кацапська сарана горить в пеклі.
  • Вячеслав Шатров
    Класс
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