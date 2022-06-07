Українські артилеристи знищують російські "Гради" разом з боєкомплектом. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри знищення українськими артилеристами російських "Градів" та боєкомплекту для них у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач твіттера Necro Mancer.
"Пологівський район Запорізька область. 44 ОАМБр накрила реактивщиків противника", - зазначається у повідомленні.
Ну и ладно, они всё равно были дотационные (с) ЛА— Necro Mancer (@666_mancer) June 7, 2022
Пологовский р-н Запорожская обл., #44оабр #всу накрыла реактивщиков противника https://t.co/6NzCboazEu #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6ubMAfQgPZ