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Вже більш як 31 тисяча росіян загинули в Україні. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українського народу ввечері 7 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення президента розміщене у його телеграмі. 

"Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щодня. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • 5 копійок
    А ось і намалювався Вечірній балабол.
  • Мобильный крематорий
    Когда кацапов волновали дохлые холопы?! Они и миллион свиней положат, если это им поможет добиться оккупации новых территорий. И ни одна свиноматка не взвизгнет по своему парасятку. Будет молчать в тряпочку, уплетая за обе щеки выделенных хлом банку говяжьих анусов под зомбоящик.
    К кацапам изначально неправильно подходят, применяя к ним человеческие принципы . Кацапы не мыслят, как люди. У них совершенно другие ориентиры.
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