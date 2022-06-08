Вже більш як 31 тисяча росіян загинули в Україні. Настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українського народу ввечері 7 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення президента розміщене у його телеграмі.

"Вже більш як 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час із 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щодня. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого", - зазначається у повідомленні.

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