Росіяни завдали авіаудар по Бахмуту. Влучили у школу та адмінбудівлю, де були люди, - Нацполіція. ВIДЕО
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Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.
Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Робота продовжується. Зараз найголовніша мета – врятувати життя людей", - йдеться у повідомленні.