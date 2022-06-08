Росіяни завдали авіаудар по Бахмуту. Влучили у школу та адмінбудівлю, де були люди, - Нацполіція. ВIДЕО

Окупанти обстріляли місто близько восьмої ранку. Російські снаряди вдарили по учбовому закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

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"Школа зруйнована повністю, до повномасштабного вторгнення росії в Україну в ній навчалося 400 дітей.На місці продовжують працювати поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів та огляд території. Попередньо, є інформація про постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни зруйнували на Донеччині понад 40 будинків, школу та дитсадок, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі спільно з СБУ задокументували воєнний злочин росії за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Робота продовжується. Зараз найголовніша мета – врятувати життя людей", - йдеться у повідомленні.