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"Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО

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Російський гуморист Максим Галкін під час виступу в ізраїльському Тель-Авіві висміяв кремлівських пропагандистів та ефективність їхньої антинатівської риторики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, Галкін говорив про намір Фінляндії та Швеції вступити до альянсу.

 "Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - пожартував він над пропагандисткою.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Роман с камнем
  • Aleksey NotBad
    Красавчик) обосрать кацапов благое дело.
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