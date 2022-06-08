"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО

Голова російського МЗС Сергій Лавров звинуватив журналіста у схильності до крадіжок, коли той поставив запитання про намагання Росії продати крадене на окупованих територіях українське збіжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст спитав Лаврова про те, що ще з вкраденого в Україні росіянам вдалося продати.

"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?" - відповів очільник МЗС РФ та звинуватив українську владу в блокуванні експорту.

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