"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО
20 40250
Голова російського МЗС Сергій Лавров звинуватив журналіста у схильності до крадіжок, коли той поставив запитання про намагання Росії продати крадене на окупованих територіях українське збіжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст спитав Лаврова про те, що ще з вкраденого в Україні росіянам вдалося продати.
"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?" - відповів очільник МЗС РФ та звинуватив українську владу в блокуванні експорту.