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"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО

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Голова російського МЗС Сергій Лавров звинуватив журналіста у схильності до крадіжок, коли той поставив запитання про намагання Росії продати крадене на окупованих територіях українське збіжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст спитав Лаврова про те, що ще з вкраденого в Україні росіянам вдалося продати.

"У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?" - відповів очільник МЗС РФ та звинуватив українську владу в блокуванні експорту.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Края лицемерию нет. Очередное доказательство, что с кацапами не надо разговаривать, только уничтожать эту лживую, циничную, садистскую и трусливую раковую опухоль планеты.
  • Харьков Сумской
    - Кто украл зерно?

    - Лошадь!

    - Логично.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Кінська мордяка не очікувала такого запитання) Цікаво, перед стратою ця мерзота буде такою же нахабною?
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