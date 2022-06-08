Рашисти зруйнували приміщення ДПСУ на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні 8 червня ворожий обстріл зруйнував приміщення Держприкордонслужби на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ДПСУ повідомляє у Telegram.

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"Близько 12 години з боку російського пункту пропуску "троєбортне" рашисти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Дане приміщення було відкрите у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення росії в Україну воно не використовувалося", - йдеться у повідомленні.

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