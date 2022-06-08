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Маріупольці вимушені "боротися за гуманітарку" через відсутність їжі, - Андрющенко. ВIДЕО

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Жителі окупованого Маріуполя змушені вистояти на спеці чергу по "гуманітарку", за 2 дні до цього записавшись в іншу чергу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці змушені реально боротися за гуманітарку через відсутність іншого джерела їжі. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга - не гарантія. В день "черги" маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу.

Потім тебе тримають на спеці, як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати. Потім якщо пощастило  - отримуєш всередині те, що дуже не гарної якості і без холодильників швидко зіпсується. День-два і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов", - розповів Андрющенко.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    та про всю Україну так говорили, що ми всі тут ватники, русскіє вважали що ми з квітами вийдемо, якщо це так, то звідки тоді ЗСУ, ТРО, Партизани. Маріупіль не здався в 2014 році, якщо би там було аж 80% вітників, вибачайте, там би все винесли. І Маріупіль теж не зустрічав русскіх квітами. азовці стільки протрималися, бо була підтримка містян, ви вже забули як люди відчайдушно працювали, допоки ще не було зруйновано місто вщент, як вони рятували з пологового будинку жінок. То все ватники були? То пан сам тоді ватник грьобаний ще й провокатор.
  • Oleg Zaporogec
    80 відсотків маріупольців це грьобана вата, най жеруть що замовляли
  • Right Right 2d264255
    На відео ті кому «какая разніца» який прапор, яка вулиця, яка країна
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