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Українці за день зібрали кошти на закупівлю нових коптерів замість заглушених ворожою РЕБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Ворожа РЕБ заглушила коптери захисників України, але завдяки допомозі небайдужих громадян вдалося швидко зібрати гроші на нові БПЛА.

Про це пише у фейсбуці Макс Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

"Пару днів тому ворожа РЕБ заглушила всі наші коптери. Я звернувся до Ірини Вовк, Іоланти Пришляк та моїх друзів з політехніки та Redtag Consulting, які за день організували збір коштів і придбали нам декілька коптерів на заміну втрачених. Сьогодні вони вже в нас, і ми продовжуємо працювати", - написав він.

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Українці за день зібрали кошти на закупівлю нових коптерів замість заглушених ворожою РЕБ 01
Українці за день зібрали кошти на закупівлю нових коптерів замість заглушених ворожою РЕБ 02

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Топ коментарі

  • ViktorXP
    то є файно.
  • CrossFirenko
    "Кварталісти" скинулись, але так і не купили навіть БВ жувальну гумку.
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    росія продає щороку нафти на 200 млрд доларів. Якщо європа повністю відмовиться від покупок російської нафти, залишиться тільки китай.

    доля китаю в експорті російської нафти 30%. А це 60 млрд доларів.

    росія продає зараз нафту зі знижкою 30%. Получається на китаї вони зараз заробляють 42 млрд доларів.

    Ще росія продає щороку газу на 100 млрд доларів. Якщо Європа відмовиться від російського газу - то 42 млрд - всього навсього стільки росія буде заробляти щороку від продажу своїх енергоресурсів.

    Це для огромної страни дуже мало. Порівняно з 300 млрд, які вони раніше заробляли.

    Якщо америка ще розконсервує венесуелу (а венесуела там не сильно проштрафилась, щоб на неї нафтове ембарго накладати, росія проштрафилась набагато більше ), та заключить ядерну угоду з Іраном, то ціни в світі на нафту впадуть в 2 рази. І росія тоді взагалі буде заробляти 21 млрд доларів на рік.

    Цього не хватить їм навіть щоб армію фінансувати. Їх щорічний бюджет на армію 60 млрд доларів.
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