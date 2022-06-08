Українці за день зібрали кошти на закупівлю нових коптерів замість заглушених ворожою РЕБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворожа РЕБ заглушила коптери захисників України, але завдяки допомозі небайдужих громадян вдалося швидко зібрати гроші на нові БПЛА.

Про це пише у фейсбуці Макс Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

"Пару днів тому ворожа РЕБ заглушила всі наші коптери. Я звернувся до Ірини Вовк, Іоланти Пришляк та моїх друзів з політехніки та Redtag Consulting, які за день організували збір коштів і придбали нам декілька коптерів на заміну втрачених. Сьогодні вони вже в нас, і ми продовжуємо працювати", - написав він.

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