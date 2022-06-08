10 років тому почалося Євро-2012. Тоді наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на "Донбас Арені". Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі.
10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія.
Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, – нові матчі команд світового рівня на "Донбас Арені"".
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