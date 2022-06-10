Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО
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У центрі окупованого Донецька, біля "адміністрації" ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна прогримів вибух.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про вибух також підтверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибух пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян.
"Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. Тож, колаборанти, здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими", - написав Андрющенко.