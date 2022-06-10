Біля "адміністрації" Пушиліна в Донецьку пролунав вибух, - росЗМІ. ВIДЕО

У центрі окупованого Донецька, біля "адміністрації" ватажка самопроголошеної "ДНР" Дениса Пушиліна прогримів вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформацію про вибух також підтверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибух пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян.

"Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами. Тож, колаборанти, здавайтесь, поки не пізно. Хоча б залишитесь живими", - написав Андрющенко.

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