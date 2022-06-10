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Відбувся 11-й обмін полоненими, - Кім. ВIДЕО

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Україна та Росія водинадцяте обмінялися полоненими. Зокрема з полону звільнили очільника однієї з громад Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав він.

Кім додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.

Також читайте: Українських полонених можуть обміняти після суду в Росії, - МЗС РФ

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Топ коментарі

  • Jose Rodriguez Gacha
    то так розумію,що знову обміняли оркосвиней на цивільних в тому числі? Чудово,просто чудово...
  • Green sheet
    Да как то насрать на етого Пилипенка. Когда Азов будете менять?
  • sergey Lyashko
    На таксистів.
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