Відбувся 11-й обмін полоненими, - Кім. ВIДЕО

Україна та Росія водинадцяте обмінялися полоненими. Зокрема з полону звільнили очільника однієї з громад Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав він.

Кім додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.

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