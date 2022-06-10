Відбувся 11-й обмін полоненими, - Кім. ВIДЕО
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Україна та Росія водинадцяте обмінялися полоненими. Зокрема з полону звільнили очільника однієї з громад Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся 11-й обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав він.
Кім додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.