У храмах Японії провели стародавній обряд з аналогом ляльки вуду із зображенням Путіна. ВIДЕО

У Японії своїм давнім способом намагаються допомогти Україні у боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сьогодні з посиланням на видання Japan Today.

У Японії існує свій аналог ляльок вуду, який називається "вара нінге". Це солом'яна лялька із зображенням того, кому бажають зла. Під час обряду тулуб цієї ляльки з певним заклинанням необхідно прибити цвяхом. Стандартним прокляттям вважається смерть.

Від початку травня ляльки вара нінге були знайдені прибитими до священних дерев на території семи храмів у місті Мацудо. На сучасний лад у кожної до голови була прикріплена фотографія президента Росії. До однієї з ляльок також був прикріплений аркуш паперу японською мовою з повним ім'ям російського диктатора, його поточним віком і датою народження, а також повідомленням "Молюсь за його смерть". Записка потрібна на той випадок, якщо духи не впізнають свою жертву в обличчя.

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