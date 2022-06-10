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Зеленський виступив перед студентами британських університетів. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами британських університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Під час відвертого діалогу зі студентами й викладачами британських університетів переконався в трьох речах. Війна в Україні їм не байдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Дякую за цю розмову та солідарність з Україною!", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • kelt kant
    это абсолютное днище - во главе воюющей страны посажен неумолкающий конферансье, бесконечно зачитывающий гнусавым голосом чужие тексты, смысл которых он не всегда понимает...
  • Валадімір Щєлєнскій
    Єдиний раз, коли Зеленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
    І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Генітальніший гєополітик Всесвіту!!))
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