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У Брянській області РФ горить склад військової техніки, - соцмережі. ВIДЕО

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У Брянській області РФ повідомляють про сильну пожежу на складі військової техніки після "хлопків"

Про це повідомляють місцеві мешканці у телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пожежа спалахнула у місті Клинці у 50 км. від кордону з Україною.

Місцеві жителі повідомляють, що горить військова частина. За інформацією місцевих у соцмережах, близько 6:00 пролунав сильний вибух, а потім ще три менш гучні.

Також пишуть, що постраждала військова техніка із ремонтної зони, яка використовувалася в Україні, пожежу гасять 9 машин рятувальників.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Вот когда на ********* будут гореть нефтяные скважины и нефтепроводы тогда ей и придет писец
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Красота то какая. Лєпота...
  • Бандерівець
    Добре було б щоб повторно запалала нафтобаза в Брянску... Стратегічний об"єкт для параші!
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