Новини Відео • Війна

Гарячий душ в спеку: Рашисти в Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур". ВIДЕО

10 10727
Рашисти в окупованому Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур".

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Можна прийняти гарячий душ. Правда, лише біля ТЦ "Метро" в гуманітарному штабі єдиноросів. І лише з 11 до 16. В саму спеку. Без коментарів", - йдеться в повідомленні.

На відео видно намети з написами "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусну спеку люди стоять в чергах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри публічне заперечення загрози спалаху холери у Маріуполі, окупанти терміново готують інфекційне відділення, - Андрющенко

Топ коментарі

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Местные этого ждали 8 лет.И наконец дождались.
  • Ksenia VB
    Багато людей мріяло про русскій мір.
    Намріяли...
  • Алекс Мышкевич
    Путін своїми руками зачистив ватників в Україні, як би не було боляче дивитись на цих нещасних "житєлєй Юго-Востока" 🙁
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини