Гарячий душ в спеку: Рашисти в Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур". ВIДЕО
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Рашисти в окупованому Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур".
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Можна прийняти гарячий душ. Правда, лише біля ТЦ "Метро" в гуманітарному штабі єдиноросів. І лише з 11 до 16. В саму спеку. Без коментарів", - йдеться в повідомленні.
На відео видно намети з написами "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусну спеку люди стоять в чергах.