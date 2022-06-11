Гарячий душ в спеку: Рашисти в Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур". ВIДЕО

Рашисти в окупованому Маріуполі поставили намети для "гігієнічних процедур".

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Маріуполь. Можна прийняти гарячий душ. Правда, лише біля ТЦ "Метро" в гуманітарному штабі єдиноросів. І лише з 11 до 16. В саму спеку. Без коментарів", - йдеться в повідомленні.

На відео видно намети з написами "Пункт для осуществления гигиенических процедур". В 30-градусну спеку люди стоять в чергах.

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