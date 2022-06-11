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Загарбники прискорили знесення зруйнованих будинків в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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Окупанти в Маріуполі прискорили знесення зруйнованих внаслідок обстрілів рашистами будинків.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілій частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють. При проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами.

Запроваджено практику чергування медиків задля швидкої допомоги мчсникам. Маріупольці кажуть, запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стали масовою реакцією працівників мчс окупантів. Мабуть через це проведено чергову ротацію особового складу мчс росії – навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства. Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Player New
    Там буде в прямому сенсі місто на костях.
  • Карло Карло
    какой трибунал какой суд о че ты мелишь?!!тебе еще не смешно от слов трибунал суд и Гаага?)).кто судить будит? германия которая увеличила торговлю с рашкой с начала войны на 60 %?
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Ну да, зачем оставлять доказательства своих военных преступлений для трибунала над плешивым раковым ничтожеством.
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