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Окупанти вдарили "Точкою-У" по Соледару на Донеччині. ВIДЕО

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25 травня російські окупанти завдали удару по місту Соледар із тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    нельзя. а то путин нападет
  • Виктор Дийнега
    Найти бы где находятся склады с точками и сделать с ними вот это - https://www.youtube.com/watch?v=tYT96lecC8g
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    НАТО под строжайшей секретностью разрабатывало в Украине генетически модифицированных кротов, которые проникают на россию, неся с собой страшную инфекцию. Этим ударом кроты были уничтожены. Очередная победа российской армии над НАТО.
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