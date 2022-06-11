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"Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Окупанти складають тіла загиблих солдатів РФ просто неба, - перехоплення СБУ. АУДIО

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Російські військові зберігають тіла загиблих солдатів РФ просто неба.

Це обговорюють рашисти під час розмови телефоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - розповідають один одному російські окупанти.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Також дивіться: "Мы туда поедем на смерть": Окупанти вже не сподіваються вирватися з України живими, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ішов москаль по приліску
    Шукав собі пригоду
    Світило з неба сонечко
    "Прєкрасная паґода!"
    Аж раптом їбануло
    І здригнулася земля
    Болванка прилетіла
    В молодого москаля
  • Підлога Маккартні
    да ну и славно. пусть ляжат!!!!
  • Oleh Syvenkyy
    Якщо б були нормальні то після такого побаченого взагалі б перестали воювати,так ні і надалі лізуть,бо нічого людського в рашистів нема
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