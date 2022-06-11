"Они на улице лежат, как доски, запах сумасшедший": Окупанти складають тіла загиблих солдатів РФ просто неба, - перехоплення СБУ. АУДIО
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Російські військові зберігають тіла загиблих солдатів РФ просто неба.
Це обговорюють рашисти під час розмови телефоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший", - розповідають один одному російські окупанти.
Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.