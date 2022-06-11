Російські спецпризначенці зняли себе перед запуском безпілотника і інформація про них потрапила до нас, - розслідування BIHUS. ВIДЕО
25 85519
Журналісти-розслідувачі отримали ворожий безпілотник, на який російські спецпризначенці знімали самі себе. Частину окупантів вдалося ідентифікувати
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розсліуванні програми BIHUS.
"Чи може спецназ знімати себе на відео перед бойовим вильотом дрона? Може, якщо це спецназ росії. Ми отримали записи з ворожого квадрокоптера від друзів з "Повернись живим" та ідентифікували "йобла" російської 45-ї окремої бригади спеціального призначення, яка дислокувалися в тимчасово окупованому Ізюмі. Про те, чим живе так звана "еліта" російської армії та їхні родичі - дивіться у новій серії YOBLA війни від Макса Опанасенка", - зазначється у повідомленні.