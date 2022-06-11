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Російські спецпризначенці зняли себе перед запуском безпілотника і інформація про них потрапила до нас, - розслідування BIHUS. ВIДЕО

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Журналісти-розслідувачі отримали ворожий безпілотник, на який російські спецпризначенці знімали самі себе. Частину окупантів вдалося ідентифікувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розсліуванні програми BIHUS.

"Чи може спецназ знімати себе на відео перед бойовим вильотом дрона? Може, якщо це спецназ росії. Ми отримали записи з ворожого квадрокоптера від друзів з "Повернись живим" та ідентифікували "йобла" російської 45-ї окремої бригади спеціального призначення, яка дислокувалися в тимчасово окупованому Ізюмі. Про те, чим живе так звана "еліта" російської армії та їхні родичі - дивіться у новій серії YOBLA війни від Макса Опанасенка", - зазначється у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    А Бігус,поводирь зе і брехлива журналістика. Досить рахувати орків тупими,вони забагато знищили, убили,полонили. Не можна ворога не дооцінювати,його потрібно знати.
  • andi Mir
    Це та мерзота яка приложила руку до розірвання постачання клістронів і постійно брехав у своїх "розслідуваннях" в угоду ze ? На його руках не меньше смертей українців ніж на руках пуйла і ze.
  • Oleg S. 416831fd
    Бигус это гнида без чести и совести которая привела войну сюда, вместе с Зе
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