ЗСУ поступово звільняють територію Херсонської області. Є певні успіхи в Запорізькій області. Донбас тримається, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив 11 червня із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Пам'ятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, червень. Донбас тримається. Втрати, яких зазнали окупанти, зокрема й на цьому напрямку, дуже вагомі. А загалом російська армія на сьогодні має вже понад 32 тисячі мертвих душ. І заради чого? Що це дало Росії? Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство і кожен удар по Україні".