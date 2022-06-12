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Британські бронемашини Husky вже в Україні. ВIДЕО

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Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Відповідне відео оприлюднено у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker, інформує Цензор.НЕТ.

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Як нагадує Українська правда, Велика Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 - Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні. Навчання відбувалося на території Британії.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А де Беняавтомобілі і Кварталоавтомобілі, чи бігусокулемнти, які струєю гівна брискали на Порошенко за санітарні машини і на САУ"Богдана" на базі КРАЗа?
  • ghfhg jhjh
    бігусу треба ****** чистити доти,доки сума ремонту щелепи не зрівняється з гонораром за ту гівностатейку
  • Amber
    Супер бронемашини 👍🏼👍🏼👍🏼😕
    британцям щира подяка ‼️❤️❤️❤️
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