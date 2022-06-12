Британські бронемашини Husky вже в Україні. ВIДЕО
Відповідне відео оприлюднено у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker, інформує Цензор.НЕТ.
#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022
Як нагадує Українська правда, Велика Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 - Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.
У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні. Навчання відбувалося на території Британії.
9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.