Британські бронемашини Husky вже в Україні. ВIДЕО

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Відповідне відео оприлюднено у твітері проєкту Ukraine Weapons Tracker, інформує Цензор.НЕТ.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

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Як нагадує Українська правда, Велика Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 - Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні. Навчання відбувалося на території Британії.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала від партнерів близько 250 бронемашин західних зразків, серед яких і Husky.

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