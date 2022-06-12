У Києві відсвяткували "Останній день росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поруч із нефункціонуючим посольством РФ у столиці України 12 червня відбулася протестна акція "Останній день росії".

Про це інформує Цензор.НЕТ.







Організатори залишили під будівлею похоронний вінок, кілька хрестів, "повернули" пулі, якими вбивали українських громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України





Акція супроводжувалася траурною музикою.

Один з учасників "Останнього дня росії" - колишній голова пермського відділення незалежної профспілки "Альянс лікарів" Артем Борискін - спалив свій паспорт громадянина РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу ДВРЗ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









Також дивіться: "Екскурсія, яка ніколи не відбудеться": у Львові провели акцію у пам'ять про вбитих Росією дітей. ФОТОрепортаж

Чоловік повідомив, що понад рік живе в Україні. "Я насправді тримав цей паспорт тому що спочатку хотів повернутися додому, тому що треба комусь будувати нову країну, там, як ви знаєте, нікого нема, хто може побудувати якусь країну, щоб вона не була імперією, навіть якщо люди мають найліберальніші погляди. Потім вже, коли я жив тут, стало зрозуміло, що, скоріш за все, немає ніякого шансу. Але я думав, що маю повернутися, коли там щось станеться. Їхати і знову будувати. Зараз ці люди для мене мертві, тому що вони довели, що не треба мати з ними чогось спільного і шукати когось там хорошого", - розповів чоловік журналістам.





Фото, відео: Олег Богачук

Дивіться також: "Кожен із нас "Азовсталь", - під посольством Китаю в Києві відбулась акція на підтримку захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж