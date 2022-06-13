"Ми не можемо спуститись! Нас валяють! Є контакт!", - вуличний бій з окупантами в Сєверодонецьку. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою на вулицях Сєверодонецька.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворог намагався заблокувати групу українських воїнів в одному із будинків і тримав вихід з нього під вогневим контролем. Однак, бійцям вдалося вийти з приміщення, знищивши кількох окупантів.

"Жосткий бій в Сєверодонецьку. Наші бійці ледь не потрапили в оточення, але з боєм змогли відійти, водночас знищивши кількох орків", - пише автор публікації у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай. ФОТО