Затримано російського агента, який "здавав" окупантам позиції українських захисників на Харківщині, - СБУ. ВIДЕО
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Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російська кураторка доручила чоловіку фіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.
Спецпризначенці СБУ затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.
Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).
Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.