Окупанти в прискореному темпі намагаються відновити залізничну колію в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
5 14918
Запуск залізниці значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту на Донеччині.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту перш за все. В разі запуску залізниці це значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області", - пояснив Андрющенко.
Також, за словами радника мера, залізниця прискорить вивезення награбованого на окуппованих територіях.
"Тому й поспішають. Зараз відновлюють частину вздовж Азовсталі. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані", - підсумував він.