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Окупанти в прискореному темпі намагаються відновити залізничну колію в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

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Запуск залізниці значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення роботи порту перш за все. В разі запуску залізниці це значно спростить логістику з доставки товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецькій області", - пояснив Андрющенко.

Також, за словами радника мера, залізниця прискорить вивезення награбованого на окуппованих територіях.

"Тому й поспішають. Зараз відновлюють частину вздовж Азовсталі. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполя вже майже в робочому стані", - підсумував він.

Також читайте: Рашисти в Маріуполі з 1 липня видаватимуть "гуманітарку" лише непрацездатним особам, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • а ес c5e83b5a
    а ******* по ним нельзя?
  • Vika Lysenko
    власть 🤢только констатирует успехи рашстских оккупантов , вместо того , чтобы противодействовать и не допускать , ноют и ноют все плохие , гниды клистроны три месяца с начала ВОЙНЫ придерживали , а Наумов после предательства не был даже арестован и пересекал границу вывозя миллионы Кеша ‼️
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